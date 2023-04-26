Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна вирішила поділитися корисним лайфхаком у спортзалі. Кадри з порадою зірка опублікувала у своєму сторісі Інстаграм.

"На ніч немає - завжди гарне рішення. Тільки кефір і почуваюся вранці на тренуванні просто шикарно", - написала Крістіна.

"І одразу ж мінус один кг", - написала дружина Решетника на другому сторісі.

Варто зазначити, Крістіна Решетник – телеведуча та дружина Григорія Решетника, який веде шоу "Холостяк". У пари є троє дітей – Іван, Дмитро та Олександр. При цьому пара зізнається, що хочуть мінімум ще одну дитину, адже мріють про дівчинку. При цьому це не означає, що четверо кінцева мета у подружжя. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де нещодавно опублікувала світлину всіх своїх дітей, розповівши про свято сина.

"Перший ювілей Івана. Спочатку корона, тепер – війна. На частку наших дітей випали нелегкі випробування. Тому цього року, незважаючи на все, я вирішила, що свято у сина має бути таким, як треба, про яке він мріяв. Щасливі діти найбільше! Увечері Іван сказав, що це був найщасливіший день у його житті, а значить і мій теж)", - написала Христина.

Нагадаємо, ведучий Решетник похвалився, де і з ким провів вихідні

А ще Politeka повідомляла, що Решетник із "Холостяка" зачарував кадрами з коханою дружиною

Також Politeka писала, що дружина Решетника з "Холостяка" зворушила кадрами із сином-іменинником