Дружина ведучого "Холостяка" Григорія Решетника Крістіна вирішила поділитися корисним лайфхаком у спортзалі. Кадри з порадою зірка опублікувала у своєму сторісі Інстаграм.
"На ніч немає - завжди гарне рішення. Тільки кефір і почуваюся вранці на тренуванні просто шикарно", - написала Крістіна.
"І одразу ж мінус один кг", - написала дружина Решетника на другому сторісі.
Даніель Салем розповів про дуже важливу людину в житті: "Один за одного готові життя віддати"
"Говорили здати місто і відійти": прийнято рішення щодо Бахмута
Росіяни скинули авіабомби на житлові будинки і церкву, наслідки жахають: "Нелюди"
Росіяни наступають на позиції ЗСУ, в Бахмуті помітили дещо нове: "Сформовували для зачистки..."
Накопичувальна пенсія в Україні: який відсоток доведеться відрахувати від зарплати
Варто зазначити, Крістіна Решетник – телеведуча та дружина Григорія Решетника, який веде шоу "Холостяк". У пари є троє дітей – Іван, Дмитро та Олександр. При цьому пара зізнається, що хочуть мінімум ще одну дитину, адже мріють про дівчинку. При цьому це не означає, що четверо кінцева мета у подружжя. Не забуває Крістіна і про Інстаграм, де нещодавно опублікувала світлину всіх своїх дітей, розповівши про свято сина.
"Перший ювілей Івана. Спочатку корона, тепер – війна. На частку наших дітей випали нелегкі випробування. Тому цього року, незважаючи на все, я вирішила, що свято у сина має бути таким, як треба, про яке він мріяв. Щасливі діти найбільше! Увечері Іван сказав, що це був найщасливіший день у його житті, а значить і мій теж)", - написала Христина.
Нагадаємо, ведучий Решетник похвалився, де і з ким провів вихідні
А ще Politeka повідомляла, що Решетник із "Холостяка" зачарував кадрами з коханою дружиною
Також Politeka писала, що дружина Решетника з "Холостяка" зворушила кадрами із сином-іменинником