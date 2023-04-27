Популярна українська співачка Настя Каменських, яка після втрати голосу та проблем зі зв'язками вилікувалася та вирушила до гастрольного туру Україною, часто радує шанувальників яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так цього разу зірка виклала кадри зі свого концерту у Чернівцях, де показала особливий момент.

На відео можна побачити, що Настя спустилася до людей до зали та присіла в оточенні десятків дітей. Вона дозволила маленьким шанувальникам чіпати себе, обіймати та співати разом із нею. А співали вони практично акапельно, всі разом, дуже просто і душевно.

У підписі до публікації Каменських написала просто: "Чернівці, дякую вам". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Це дуже зворушливо. Ця пісня знаходить відгук у серцях, ти найкраща".

"Неперевершена Настя, так чуттєвого. Нехай усі діти України живуть у світі, вони у нас найкращі".

"Важко дивитися без сліз".

"Яка б Настя була хороша мама, їй так йдуть діти".

"Дякую тобі за такий чудовий концерт".

"Боже, як зворушливо, до сліз".

"Боже, наскільки ж відчутне це кохання, ніжність і щирість від дітей".

"Так зворушливо".

"І тобі дякую за цей неймовірний концерт!".

"Насте, це ваша місія зараз. Дарувати добро, радість у такий страшний час. Будьте цибулькою. Здоров'я вам!".

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