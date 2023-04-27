Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала миле фото, поділилася несподіваним одкровенням.

Як видно, на новій фотографії Оля знята у домашній обстановці, вона тримає в руках чашку з чимось смачним. Перед камерою артистка з'явилася у чорній кофтині та темно-зеленому теплому кардигані. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж та модні окуляри.

У підписі до публікації Цибульська поділилася несподіваним одкровенням: "У тебе сьогодні рибний чи ні? В еру успішного успіху і активних жінок, що мають сталеві бомбони і чітку схему дій на найближчі 145 років, дуже складно бути людиною. Тою, яка боїться, часом не знає що робити, може наговорити дурниць. Тою, яка не усвідомила себе в моменті, не зрозуміла для якого внутрішнього росту з самого ранку все пішло про інтимному місцю. Тою, яка не зробила 1000 справ за день і не назнімала купу сторіс з цього приводу. Точніше зробила, але жодна з 1000 справ не вдалась. Просто бувають дні, коли не клює. У мене сьогодні саме такий. Років 10 тому я б нила. Шукала у собі недоліки, аналізувала кармічні помилки. А в 37… Я просто розумію: буває "не рибний день". Зі мною все ок. І з тобою все ок".

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