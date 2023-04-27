Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка є кумою виконавця Дзідзьо, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. З початку війни артистка почала створювати та публікувати у мережі гумористичні та життєві ролики, щоб піднімати настрій та бойовий дух українців. Так, цього разу зірка виклала миле фото, поділилася несподіваним одкровенням.

Оля Цибульська

Як видно, на новій фотографії Оля знята у домашній обстановці, вона тримає в руках чашку з чимось смачним. Перед камерою артистка з'явилася у чорній кофтині та темно-зеленому теплому кардигані. Її волосся зібране у високий недбалий пучок, а на обличчі легкий макіяж та модні окуляри.

У підписі до публікації Цибульська поділилася несподіваним одкровенням: "У тебе сьогодні рибний чи ні? В еру успішного успіху і активних жінок, що мають сталеві бомбони і чітку схему дій на найближчі 145 років, дуже складно бути людиною. Тою, яка боїться, часом не знає що робити, може наговорити дурниць. Тою, яка не усвідомила себе в моменті, не зрозуміла для якого внутрішнього росту з самого ранку все пішло про інтимному місцю. Тою, яка не зробила 1000 справ за день і не назнімала купу сторіс з цього приводу. Точніше зробила, але жодна з 1000 справ не вдалась. Просто бувають дні, коли не клює. У мене сьогодні саме такий. Років 10 тому я б нила. Шукала у собі недоліки, аналізувала кармічні помилки. А в 37… Я просто розумію: буває "не рибний день". Зі мною все ок. І з тобою все ок".

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