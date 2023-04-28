Катерина Поплавська вирішила відповісти на запитання фанів. Молода подружка Володимира Остапчука запропонувала ставити запитання у своєму Інстаграмі, де ділиться всім цікавим.
"Готові до дітей?" - запитав фанат.
"Так, імена вже обрали. Теона/Тимофей", - написала Катя у публікації.
"Як ваша нога?", - Запитав ще один фанат.
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"Сьогодні вже набагато більше спухла і болить лише тоді, коли неправильно наступаю. Дякую всім, що питаєте", - написала Поплавська у відповідь.
"Познайомилися, закохалася (спілкуємось) не знаю, що робити (боюся відмови)", - написала ще одна фанатка Каті.
"Ви виявили боїтеся більше, ніж не бути з ним ніколи разом, тому що він не здогадується про вашу симпатію? Жити ілюзією і втрачати час страшніше, як на мене. Від свого визнання ви в якомусь випадку виграєте:
1. Якщо відмовить, то швидше пропрацюєте та забудете, а не будете ще п'ять років думати про це.
2. Якщо це взаємно, то швидше будете разом", - написала Катя у відповідь.
"Цікаво, що ви думали про Вову до вашого знайомства?" - запитала фанатка.
"У мене не було жодної думки. Я знала, що є такий ведучий, але ніколи не стежила за ним. Взагалі нічого не знала про особисте життя і таке інше", - написала Поплавська.
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