Співачка Анастасія Приходько поділилася секретами свого побуту та зізналася, які суми витрачає на місяць.

Українська співачка Анастасія Приходько , суддя "Співають всі", розповіла у програмі "Слава+" про те, як тепер заробляє, як змінилося її життя та які конфлікти все ще тиснуть на неї. Також вона розповіла про свої витрати на життя в інтерв'ю, поки проводила екскурсію по дому.

Артистка є мамою трьох дітей, включаючи старшу дочку Нану, яка народилася 2010 року від абхазького бізнесмена Нурі Кухілава. Після розлучення вона вийшла заміж за бізнесмена Олександра. У пари двоє синів - Гордій та Лука.

Приходько розповіла, що її витрати на життя становлять менше ніж тисячу доларів на місяць, не включаючи комунальні послуги. Ці гроші йдуть на їжу для неї, її трьох дітей, її чоловіка, бабусю та ще одну дорослу людину.

Співачка та її чоловік збудували свій заміський будинок у 2018 році, де вони живуть зараз. Будинок оточений доглянутим садом, також має критий басейн.

«Трачу набагато менше, ніж хотілося б. Менше тисячі доларів. Комунальні послуги окремо», - додала Настя.

Також раніше співачка сказала, що Порошенко помстився їй після того, як вона виграла судову справу. Торік Приходько мала виступити на концерті на честь Дня Незалежності України, але її не пустили на літак і повідомили, що її візу було анульовано.

Нагадаємо, Приходько жорстко висловилася про нову українську музику.

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