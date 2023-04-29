Українська співачка Олександра Зарицька , солістка гурту KAZKA, показала свого коханого. Зірка опублікувала кадри в Інстаграм, де ділиться творчістю та особистими кадрами.

"Як же без кохання", - лаконічно написала Олександра Зарицька, де була разом з Павлом Тарасенком, який є музикантом-початківцем і motion-дизайнер HAWX. Зірка вже ділилася добіркою фото з ним у своєму Тікток.

"Якби я була ... версія від мого хлопця, люблю тебе сильно", - написала зірка в публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

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"А що не Нью-Йорк";

"Яка ви гарна пора. Сашулечка, рада за тебе дуже. Будьте щасливі";

"місто Каліфорнія але при цьому затишок, осінь і ліжко? лол";

"Я думала вона з цим танцюристом, вони ніби зустрічалися";

"Здалося відразу, що це Лана дель Рей";

"Треба вітати чи я щось не зрозумів?!?";

"я зараз на твоєму концерті викладатиму".

@kazka.band

#ifiwas якби я була…..версія від мого хлопця 🤍 кохаю тебе сильно

♬ оригінальний звук - KAZKA.band

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