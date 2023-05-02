Відома співачка та блогерка Ганна Трінчер потрапила у скандал через свої висловлювання на популярному шоу.

Популярна українська співачка Ганна Трінчер знову стала об'єктом критики у соціальних мережах після свого останнього конфузу. Вона брала участь у шоу "Я люблю Україну", де не спромоглася назвати дату Дня Незалежності України.

В результаті Анна була висміяна в інтернеті, і вона сама визнала, що ганебно виглядала перед усією країною. У відео, яке стало вірусним у ТікТоці, Ксенія Мішина у ролі ведучої звернулася до артистки, ставлячи їй багато запитань.

Одним із них було питання про дату, коли наша країна стала незалежною. Ганна не спромоглася згадати ні день, ні рік. Вона помилково назвала 31 число, після чого Мішин довелося назвати правильну дату.

Після цього інциденту Ганна Трінчер отримала багато негативних коментарів у соціальних мережах.

«Бо єдина Школа у якій вона була – це серіал; Навіть Мішель-Болівійка в шоці 😂; Хто не знав, то вона закінчила школу зі срібною медаллю;

Якби Дантес за Різдво не підказав, то й тут був би промах; Дантес у шоці; Зате вона інлюенсер і може порадити Вам якийсь крем для обличчя купувати. Або в кого замовляти шмот; Яку школу вона закінчувала? Ту, що по телевізору? Дантеса буквально розриває із середини».

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