Модель Даша Хлистун вирішила поговорити з фанатами у своєму блозі. Зірка запропонувала ставити запитання у сторіс Інстаграм, залишаючи віконце для них.

"Як ви пройшли кастинг Victoria's Secret? Ви шикарна", - спитав фанат.

"Ну пройшла та пройшла. Моя зовнішність і фігура сподобалися всім, хто відбирав на той момент моделей. Дякую. Але я була впевнена, що візьму шоу", - написала Даша у публікації.

"На початку своєї кар'єри ви оплачували покази, фотозйомки?" - запитав ще один фанат.

"Ніколи не оплачувала. Але дивіться, є такий момент. Завжди, коли приходить модель в агентство, у неї вкладають гроші (фотозйомки, якісь речі, житло). Але це записують у стейт. Коли модель починає працювати, вона ці". Борги "так скажемо, віддає", - відповіла зірка.

"Ви дуже гарна. Поділіться, будь ласка, косметологом тощо", - написала ще одна фанатка.

"От коли одним оком відповідаєш на запитання, іншим стежиш, щоб дитина не куди не влізла. Дякую. Ні. Але я колю губи вже так років 5-6", - написала Хлистун у відповідь і показала своє ефектне вбрання у чорній сукні.

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