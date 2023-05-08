Популярна українська блогерка та переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка так і не знайшла любов на реаліті-шоу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина опублікувала кумедний гумористичний ролик, проте отримала критику від українців за російську мову.
Як видно, у гумористичному ролику Даша відображена в домашній обстановці та домашньому вбранні. Перед камерою вона з'явилася у світлому халаті та капцях, її волосся розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж. На відео блогерка зображує дівчину, яка запевняє, що вміє танцювати і в якийсь момент починає демонструвати своє вміння рухатись. І все б нічого, але озвучення відео йде російською мовою, що не на жарт розлютило українців.
Користувачі відразу почали писати про це в коментарях, хоча знайшлися і ті, хто став на захист Ульянової:
"Ще краще, ніж шашлик!": зірка "Мастер Шеф" Литвинова дала рецепт фаршированих печериць
Ракетний удар по улюбленому курорту українців: бази відпочинку перетворилися на решето і руїни
"Бідні люди": на житлову багатоповерхівку в Києві страшно дивитися після атаки "шахедів"
"Крик був нелюдським": півсотні українців загинули під завалами школи, подробиці трагедії
Раптово помер скандальний російський актор, який хотів воювати проти українців: що про нього відомо
"Під Бузову? Ну серйозно?".
"Російський голос".
"Все класно знято, але! Велике АЛЕ! Це під русявих людей".
"А я подібні смішні відео кілька разів переглядаю, все - шедеври!".
"Чого так ідеально голос підійшов?"
"Ви б для початку подивилися про жінку, цю блогерку, і як вона про нас відгукувалася".
"Голос із дому 2".
"Ну, ти куди?"
"Даша, супер! Ржу не можу".
"Акторка на рівні".
"Даша, ви прекрасні, просто обожнюю".
Нагадаємо, "Така жіночна": Міс Україна-Всесвіт Неплях із розкішними кучерями влаштувала фотосесію "під погоду".
Як повідомляла Politeka, "Його аж пересмикнуло": Еллерт з "Холостячки" розповів про інцидент, як зустрів росіянина в США.
Також Politeka писала, що "Це прекрасно": Катя Павленко з Go-A показала фото з Ліверпуля перед виступом на Євробаченні.