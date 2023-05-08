Популярна українська блогерка та переможниця одного із сезонів шоу "Холостяк" Даша Ульянова, яка так і не знайшла любов на реаліті-шоу, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так цього разу дівчина опублікувала кумедний гумористичний ролик, проте отримала критику від українців за російську мову.

Як видно, у гумористичному ролику Даша відображена в домашній обстановці та домашньому вбранні. Перед камерою вона з'явилася у світлому халаті та капцях, її волосся розпатлане, а на обличчі яскравий макіяж. На відео блогерка зображує дівчину, яка запевняє, що вміє танцювати і в якийсь момент починає демонструвати своє вміння рухатись. І все б нічого, але озвучення відео йде російською мовою, що не на жарт розлютило українців.

Користувачі відразу почали писати про це в коментарях, хоча знайшлися і ті, хто став на захист Ульянової:

"Під Бузову? Ну серйозно?".

"Російський голос".

"Все класно знято, але! Велике АЛЕ! Це під русявих людей".

"А я подібні смішні відео кілька разів переглядаю, все - шедеври!".

"Чого так ідеально голос підійшов?"

"Ви б для початку подивилися про жінку, цю блогерку, і як вона про нас відгукувалася".

"Голос із дому 2".

"Ну, ти куди?"

"Даша, супер! Ржу не можу".

"Акторка на рівні".

"Даша, ви прекрасні, просто обожнюю".

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