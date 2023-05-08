Популярний український музикант та чоловік Тоні Матвієнко Арсен Мірзоян, який з початку війни почав активно волонтерити та давати благодійні концерти, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці у Instagram. Так, цього разу артист виклав у мережі цілу добірку фотографій зі свого чергового візиту до українських військових.

Судячи з знімків, Арсен та його команда чудово провели час – вони співали для українських захисників, спілкувалися з ними та фотографувалися. А на деяких фото можна побачити, що чоловік Матвієнко відклав гітару та взяв до рук зброю. Схоже, Арсен вирішив потренуватися у стрільбі, і військові надали йому таку можливість.

Зазначимо, що коли почалося повномасштабне вторгнення, Арсен Мірзоян мав концертний тур українськими містами, де він презентував свій новий альбом. Навіть 24 лютого 2022 року він мав відбутися концерт у місті Рівному, яке довелося перенести, як і всі інші. Після початку війни чоловік Матвієнко згодом відновив виступи, і вони набули вже нового змісту – збирання коштів на підтримку ЗСУ.

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