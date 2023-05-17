Український співак Олександр Пономарьов незвичайно подякував ЗСУ на мирне небо, поділившись кадрами у своєму блозі.

Український співак Олександр Пономарьов опублікував миле відео, віддячивши ЗСУ. Олександр Пономарьов розмістив його у своєму Інстаграмі.

"Слова подяки нашим ЗСУ", - написав Олександр Пономарьов, показавши дитину, яка дякувала українським захисникам.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під відео Олександра Пономарьова:

"Сонечко ясне! Ти наша Зоренька! Наше ЗСУ. Найкращі. Слава Україні!";

"Мама тієї самої дівчинки тут, Еля передає привіт, дякую нашим захисникам";

"Дякую за позитив";

"Боже, яка гарненька. Це вся Україна";

"Слава українському Народу Героям Вічна пам'ять";

"Вау-вау, ой. Гарненька Маленька партіотка наша. Дійсно те, що хочеться сказати ВСУ-Дякую ВСУ".

Варто зазначити, Олександр Пономарьов – відомий український співак, який має звання Народного та Заслуженого артиста України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Олександр Пономарьов і про Інстаграм, де нещодавно поділився своїм хітом, який випустив минулого року.

"Щось сьогодні захотілося послухати цю пісню!" - написав зірка.

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