Український співак Олександр Пономарьов опублікував миле відео, віддячивши ЗСУ. Олександр Пономарьов розмістив його у своєму Інстаграмі.
"Слова подяки нашим ЗСУ", - написав Олександр Пономарьов, показавши дитину, яка дякувала українським захисникам.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі під відео Олександра Пономарьова:
"Сонечко ясне! Ти наша Зоренька! Наше ЗСУ. Найкращі. Слава Україні!";
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Ще більше жертв і постраждалих: окупанти вдарили по будинках, школі та магазину, кадри руйнувань
"Як щурі до мишоловки": тисячі "вагнерівці" потрапили у пастку, їхні дні полічені
Керівник батальону ЗСУ здав майже 300 своїх побратимів ворогу: подробиці зради приголомшують
"Це двійник": зовнішність Лукашенка після довгої відсутності викликала подив
"Мама тієї самої дівчинки тут, Еля передає привіт, дякую нашим захисникам";
"Дякую за позитив";
"Боже, яка гарненька. Це вся Україна";
"Слава українському Народу Героям Вічна пам'ять";
"Вау-вау, ой. Гарненька Маленька партіотка наша. Дійсно те, що хочеться сказати ВСУ-Дякую ВСУ".
Варто зазначити, Олександр Пономарьов – відомий український співак, який має звання Народного та Заслуженого артиста України. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Олександр Пономарьов і про Інстаграм, де нещодавно поділився своїм хітом, який випустив минулого року.
"Щось сьогодні захотілося послухати цю пісню!" - написав зірка.
Останні новини України:
Нагадаємо, Пономарьов показав маму, яка померла
А ще Politeka повідомляла, що Горбунов показав нового учасника їх із Дзідзьо та Пономарьовим колективу.
Також Politeka писала, що Віктор Павлік засвітився із Дзідзьо та іншими зірками у Празі.