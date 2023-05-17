Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табриза та багато гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, останнім часом стала рідше з'являтися у Instagram з новими постами та фото. Проте цього разу артистка вийшла на зв'язок з українцями та здивувала своїм виглядом.

Як видно, 53-річна Ірина Білик показала миле чорно-біле фото, на якому виглядає дуже молодо та свіжо. Перед камерою артистка з'явилася у затишній домашній обстановці, вона вмостилася на дивані та дивиться в об'єктив. Перед камерою Ірина Білик з'явилася у чорній футболці з малюнком, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та жодної зморшки.

У підписі до публікації Ірина Білик написала слова, які нагадують рядки з пісні: "Вечір. Кохання замало. Самотньо. Я все сказала. Тобі б розказати мрії. Ти - світ мій, моя надія".

Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Чекаємо на хіт, Ірина".

"А якщо ці вірші перетворити на пісню, вийде хіт від Ірини Білик".

"Як добре сказано! Талановита, гарна україночка".

"Чекаємо на пісню з цими віршами".

"Красуня, ти сама себе зробила".

"Красива україночка".

"Гарна. Навіть захотілося нову пісню почути на ці вірші".

"Дуже хороша. Все буде добре".

"Щиро і чуттєво".

Останні новини України:

Нагадаємо, "У мене дуже великі зв'язки": Потап чесно розповів, чому він не в Україні, і які у нього стосунки з Каменських.

Як повідомляла Politeka, "Вгадайте, що трапилося": Мішель Андраде з "Орла і Решки" налякала кадрами з побитим обличчям.

Також Politeka писала, що "Ми не знаємо, що буде завтра": Денисенко з "Кріпосної" знайшла головний плюс усіх страшних подій.