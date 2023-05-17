Популярна українська співачка Ірина Білик, яка сама виховує сина Табриза та багато гастролює за кордоном із концертами на підтримку України, останнім часом стала рідше з'являтися у Instagram з новими постами та фото. Проте цього разу артистка вийшла на зв'язок з українцями та здивувала своїм виглядом.
Як видно, 53-річна Ірина Білик показала миле чорно-біле фото, на якому виглядає дуже молодо та свіжо. Перед камерою артистка з'явилася у затишній домашній обстановці, вона вмостилася на дивані та дивиться в об'єктив. Перед камерою Ірина Білик з'явилася у чорній футболці з малюнком, її волосся акуратно покладене, а на обличчі легкий макіяж та жодної зморшки.
У підписі до публікації Ірина Білик написала слова, які нагадують рядки з пісні: "Вечір. Кохання замало. Самотньо. Я все сказала. Тобі б розказати мрії. Ти - світ мій, моя надія".
"Майстер Шеф" Клопотенко дав рецепт незвичайного салату: поєднуємо здавалося б непоєднуване
Булітко з "Дизель шоу" кардинально змінила імідж: кадри до та після
Жорстокий обстріл Миколаєва, росія вдарила "Калібрами": обвалилися стіни та перекриття між поверхами
Керівник батальону ЗСУ здав майже 300 своїх побратимів ворогу: подробиці зради приголомшують
Багато швидких і поліцейських на місці нової трагедії в Києві: "Терміново шпиталізують"
Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:
"Чекаємо на хіт, Ірина".
"А якщо ці вірші перетворити на пісню, вийде хіт від Ірини Білик".
"Як добре сказано! Талановита, гарна україночка".
"Чекаємо на пісню з цими віршами".
"Красуня, ти сама себе зробила".
"Красива україночка".
"Гарна. Навіть захотілося нову пісню почути на ці вірші".
"Дуже хороша. Все буде добре".
"Щиро і чуттєво".
Останні новини України:
Нагадаємо, "У мене дуже великі зв'язки": Потап чесно розповів, чому він не в Україні, і які у нього стосунки з Каменських.
Як повідомляла Politeka, "Вгадайте, що трапилося": Мішель Андраде з "Орла і Решки" налякала кадрами з побитим обличчям.
Також Politeka писала, що "Ми не знаємо, що буде завтра": Денисенко з "Кріпосної" знайшла головний плюс усіх страшних подій.