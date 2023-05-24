Популярна українська артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, і яка нещодавно заявила про розлучення з пакистанським мільярдером Мохаммадом Захуром, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Камалія поділилася незвичайним фото, на якому з'явилася з колишнім на Каннському кінофестивалі.

Схоже, незважаючи на заяву про розірвання шлюбу, Камалія та Захур зберегли відмінні стосунки, вони часто з'являються разом на світських та благодійних заходах. Так цього разу вони з'явилися разом на червоній доріжці Канського кінофестивалю. За словами артистки, вони із Захуром представляють Україну на цій міжнародній події.

Як видно, для світського виходу Камалія обрала розкішну сукню незвичайного фасону у синьо-жовтих тонах. Її волосся розпущене і завите в красиві локони, а на обличчі яскравий макіяж. Ошатний образ Захура теж у відтінках українського прапора.

У підписі до публікації Камалія написала: "Ми разом із Захуром представляємо Україну у всій її красі на Канському міжнародному кінофестивалі". Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію зірки:

"Так все ж таки "разом із Захуром"? Так для чого було розпускати цю брехню про розлучення? Щоб попіаритися?".

"Не має значення де ви. Головне, що ви разом. Дівчатка, розходимося, Захур уже не вільний".

"Ви прекрасні! Окрема подяка Захуру, за нереальну допомогу українцям! Бережи вас Боже!".

"Які ви красиві та щасливі, кохання вам, наші українці".

"Захуру окрема подяка за допомогу нашій країні".

"Неймовірна сукня! Як гарно! Камалія, ви прекрасні із Захуром. Яка ж ви гарна пара".

"Камалія! Ви неповторні в цій сукні, яка настільки точно характеризує нашу Україну!".

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