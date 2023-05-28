Відома актриса Ганна Кошмал розповіла про напад на неї незнайомих чоловіків, які намагалися витягнути її із машини.

Популярна українська Ганна Кошмал, яка була зіркою серіалу "Свати", розповіла у соціальній мережі Інстаграм про напад двох чоловіків. Артистці вдалося дивом уникнути наслідків, адже незнайомці намагалися витягнути її із машини.

Так, в Інстаграм Ганна Кошмал розповіла про страшний інцидент, що стався з нею в Києві. За її словами, під час повернення додому за кермом автомобіля вона опинилася в небезпечній ситуації – її переслідували двоє чоловіків.

Ці люди вимагали, щоб Ганна вийшла з машини, погрожуючи їй. Проте, завдяки появі свідків, актриса змогла уникнути серйозніших наслідків і поїхати додому.

Інцидент справив сильне враження на самопочуття Кошмалю. Вона зізналася, що навіть заняття йогою після цієї події було важким, оскільки вона продовжувала відчувати стрес. Тим не менш, вона зазначила, що тренування допомогло їй трохи полегшити внутрішній стан та звільнитися від негативних емоцій.

«Коли я їхала додому, двоє агресивних і нерозумних чоловіків напали на мене та мою машину. Вони кричали, намагалися розбити скло та витягти мене з машини. Один із них заблокував дорогу своїм позашляховиком, щоб я не могла виїхати. Я не можу описати, який жах я зазнала» - поділилася Кошмал.

Анна Кошмал поділилася, що вона знаходить у йозі потужний спосіб боротьби зі стресом, за допомогою дихальних вправ та роботи з тілом. Вона привносить свої внутрішні проблеми та негативні емоції на килимок і залишає їх там, що дозволяє їй знайти внутрішню гармонію та полегшення.

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