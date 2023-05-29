Популярний український комік, шоумен та переможець шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Олександр Еллерт, який оскандалився своїм виїздом до США, часто ділиться з шанувальниками яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Олександр Еллерт показав відео зі свого виступу зі стендапом та нарвався на критику через російську мову.

Схоже, що в Америці Олександр Еллерт знайшов майданчик, де може виступати зі стендапом. Однак там йому це доводиться робити російською мовою. Власне, і у відео він виступає російською, за що його захейтіли українці у коментарях. щоправда, є й ті, хто став на захист Еллерта, посилаючись на те, що він родом із російськомовного регіону України.

"Тільки в мене таке питання: чому російською?".

"Пишуть, без матюка давай! Буває один матюк - замість тисячі слів".

"Залиште вже тему мови у спокої! Скільки вже срачів один з одним! Об'єднуються вони".

"Чому окупованою мовою? Ти якась мр*зь. Перше – поїхав, а друге – далі говориш тією мовою, яка вбиває нас!".

"Чому мовою ворога?".

"Господи, і ти туди ж, мовою окупанта, гидко".

"Таланлива людина - талановита у всьому. Браво! Круто!".

"Еллерт, ти крутий, але давай без матів. По-перше, це не прикрашає нашу Україну, а по-друге, матюки – це мова окупантів".

"Знову мовою вбивць".

"Для яких вух це призначено? Московських?"

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