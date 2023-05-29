Надя Дорофєєва у провокаційний спосіб нагадала про непросте лікування, не забувши про новий кадр.

Відома співачка Надя Дорофєєва, яка раніше вкотре спровокувала чутки про свою вагітність, цього разу привернула увагу сміливим кадром без усього зайвого. Артистка вирішила привернути увагу для того, щоби обговорити з українками важливу тему.

Так, цього разу Надя Дорофєєва привернула увагу соціальних мереж своїми новими фотографіями, на яких вона наголосила на важливості своєчасного звернення до лікаря, використовуючи незвичайний та провокаційний підхід.

На її Instagram-сторінці з'явився знімок, на якому вона позує без верхнього одягу, прикриваючи свої груди волоссям. Крім того, вона з гордістю демонструє свій плоский живіт та струнку талію.

Надя Дорофєєва зазначає, що сьогодні світ відзначає День жіночого здоров'я, і ​​наголошує на своєму особистому досвіді. Вона розповідає про те, як своєчасне обстеження у мамолога допомогло їй виявити фіброаденому, що запобігло серйозним наслідкам і залишило лише невеликий шрам. Артистка закликає дівчат не ігнорувати своє здоров'я, піклуватися про себе та звертатися до лікаря вчасно.

«Вже розповідала вам, що одного разу своєчасна перевірка у мамолога допомогла мені виявити фіброаденому, завдяки чому обійшлося без важких наслідків – тільки невеликий шрам залишився на згадку».

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