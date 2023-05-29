Дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл показала, як проводить час у Каліфорнії. Дочка зірки опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де активно веде блог.
"Це подяка для всіх людей, завдяки яким я вижила цього року. ви, хлопці, над ким завгодно! montecito morse fam банда назавжди! Я вас усіх люблю!!!", - написала дочка Олі Фреймут.
Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі у публікації доньки Олі Фреймут:
"Так красиво!",
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"Богиня",
"Приголомшливі дівчата",
"найгірший рік у моєму житті",
"Жерсть",
"Чесно кажучи тут нічого ні красивого, ні розумного",
"Люблю тебе, спокуслива матуся",
«Уяс».
Варто зазначити, що Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість має дочку Злата Мітчелл, яку зірка народила від британця Нілу. А тепер Оля Фреймут одружена з продюсером Володимиром Локотком, від якого народила сина Валерія, а після цього ще одну дочку - Євдокію. Злата Мітчелл вже закінчила навчання в Україні і переїхала нещодавно до Лос-Анджелеса, де здобуває освіту та живе.
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Нагадаємо, дочка Ольги Фреймут вразила видом на прогулянку під Лос-Анджелесом.
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