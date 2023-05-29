"Дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл показала, як проводить час у Каліфорнії, поділившись фото у своєму блозі."

Дочка Олі Фреймут Злата Мітчелл показала, як проводить час у Каліфорнії. Дочка зірки опублікувала кадри у своєму Інстаграмі, де активно веде блог.

"Це подяка для всіх людей, завдяки яким я вижила цього року. ви, хлопці, над ким завгодно! montecito morse fam банда назавжди! Я вас усіх люблю!!!", - написала дочка Олі Фреймут.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі у публікації доньки Олі Фреймут:

"Так красиво!",

"Зай, та ти що, ну красуня така",

"Богиня",

"Приголомшливі дівчата",

"найгірший рік у моєму житті",

"Жерсть",

"Чесно кажучи тут нічого ні красивого, ні розумного",

"Люблю тебе, спокуслива матуся",

«Уяс».

Варто зазначити, що Оля Фреймут - відома українська телеведуча, яка стала зіркою "Нового каналу". Знаменитість має дочку Злата Мітчелл, яку зірка народила від британця Нілу. А тепер Оля Фреймут одружена з продюсером Володимиром Локотком, від якого народила сина Валерія, а після цього ще одну дочку - Євдокію. Злата Мітчелл вже закінчила навчання в Україні і переїхала нещодавно до Лос-Анджелеса, де здобуває освіту та живе.

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