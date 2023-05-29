Дочь Оли Фреймут Злата Митчелл показала, как проводит время в Калифорнии. Дочь звезды опубликовала кадры в своем Инстаграм, где активно ведет блог.
"Это благодарственный пост для всех людей, благодаря которым я выжила в этом году. вы, ребята, над кем угодно! montecito morse fam банда навсегда! Я вас всех люблю!!!", - написала дочь Оли Фреймут.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии в публикации дочери Оли Фреймут:
"Так красиво!",
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"Зай, да ты что, ну красотка такая",
"Богиня",
"Потрясающие девушки",
"худший год в моей жизни",
"Жесть",
"Честно говоря здесь ничего ни красивого, ни умного",
"Люблю тебя, соблазнительная мамочка",
"Ужас".
Стоит отметить, Оля Фреймут - известная украинская телеведущая, которая стала звездой "Нового канала". У знаменитости есть дочь Злата Митчелл, которую звезда родила от британца Нила. А теперь Оля Фреймут замужем за продюсера Владимира Локотко, от которого родила сына Валерия, а после этого еще одну дочь - Евдокию. Злата Митчелл уже закончила учебу в Украине и переехала не так давно в Лос-Анджелес, где получает образование и живет.
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