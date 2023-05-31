Ілона Гвоздьова з "Танців зі зірками" поділилася відчуттями після ракетного обстрілу. Зірка опублікувала пост у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Сьогодні за кермом їхала з відчуттям постійного хвилювання та в голові було одне питання!

- «Куди і як швидко опинитися в укритті під час тривоги і де залишити авто?» Якщо у мене буде всього лише 5 хв?

Вчора я повернулася зі Львова і знаєте, там взагалі не відчувається жах та терор, який є в інших містах України. Звичайно, чудово, що десь у нашій країні є більш-менш спокійні міста, де можна видихнути, відпочити та перезавантажитись”, - написала Ілона Гвоздьоваз “Танців з зірками”.

"Звичайно, продовжувати жити треба, але щодня питайте себе, що саме ви робите для країни і чи допомагаєте перемогти!", - підсумувала Ілона Гвоздьоваз "Танців зі зірками" у публікації.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Ілоні Гвоздьовій з "Танців з зірками":

"Треба було у Львові зайти на «Марсове поле», до Гарнізонного храму, де щодня ховають і проводжають в останню путь Героїв зі Львівщини, тоді не було б дурних розмов, що у Львові не відчувається",

"Ілона вам напевно так здається, що нам тут так весело. У моєму селі де мешкають батьки, мопеди літають останній місяць як комарі, а за ними наше ППО та авіація",

"Не треба розповідати, що у Львові не відчувається весь жах війни, якщо Ви знаходилися на тусовках, то аналогічно і у Києві та Дніпрі, Одесі теж на таких зборищах не відчуєте".

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