Зірка студії "Квартал 95" Юрій Великий до початку повномасштабного вторгнення пародіював президента Володимира Зеленського на концертах "Вечірнього кварталу", а тепер робить пародії на скандально відомих росіян і не тільки.

Цього разу Юрій Великий із "Квартал 95" опублікував на своєму YouTube-каналі відео, в якому відреагував на події в російському місті Шебекіно, де проводили операції бійці легіону "Свобода Росії" і "Російський добровольчий корпус". Зараз його регулярно обстрілюють російські окупанти, мешканці тікають, процвітає мародерство.

Артист "Квартал 95" вирішив знову обіграти образ росіянки, яка розридалася в черзі на Керченський міст після вибухів в окупованому Криму, бо не хотіла їхати.

"Феєричне повернення всіма "по-домашньому" улюбленої туристки ☺️Цього разу вона душевно розповість: як опинилася в Шебекіно, як потім "не хотіла" їхати звідти, і, головне, який вона бачить вихід із цієї ситуації 😁", — пише зірка "Квартал 95" Юрій Великий.

Українці в коментарях оцінили нову пародію та підтримали Юрія Великого з "Квартал 95":

"Самий бомбезний випуск! Розібрати на цитати! Талант, талантище! Захоплююсь Великим і всією командою, що створює такі шедеври!";

"Давно так не сміявся, дуже добре обіграні жарти, особливо запам'яталося це "па-дамушному";

"Думав, що оригінал пересміяти вже неможливо. Але Юрій це зробив, як завжди чудово!".

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Нагадаємо, зірки Квартал 95 не змогли стримати сліз просто на сцені.

Також повідомлялося, що артист Квартал 95 "порвав" YouTube новою пародією.

Крім того, Politeka.net писала, що зірка "Жіночого кварталу" розповіла про стосунки з Юрієм Ткачем.