Цього разу на своїй сторінці в Instagram Андре Тан поділився рідкісними моментами, пов'язаними з його 7-річною дочкою Софією, яку він виховує разом із підприємницею Аліною Харечкою.

В одній з опублікованих фотографій Андре Тан показав Софію, що спала, притиснула ніс до подушки. Він також поділився фотографією, де читає дочці казку перед сном, помітивши важливість таких моментів у сучасному суспільстві.

У зворушливому посту Андре Тан висловив своє кохання та захоплення дочкою, зазначивши, що час пролетів непомітно і що для нього вона, як і раніше, залишається маленькою дівчинкою, за кожним кроком якої він стежить із захопленням.

Модельєр зазначив, що він насолоджується моментами, коли Софія спокійно засинає, дихає солодко своїм носиком та обіймає його ніжками. Він зізнався, що в такі моменти здається, що всі проблеми зникають, а весь світ стає таким чистим і ніжним, як його дочка. Андре Тан також висловив подяку Софії за те, що вона є в його житті і дарує йому можливість відчувати радість батьківства.

«Мій найдорожчий дар від долі. Здається, що зовсім недавно я тримав тебе на руках, крихітній і чудовій, і тішився твоїм першим кроком. А тепер ти вже майже 8 років... Але для мене нічого не змінилося - ти така ж маленька дівчинка, і я все ще захоплююся кожним твоїм кроком» - написав Андре Тан.

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