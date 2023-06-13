Екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився кадрами із нового кліпу. Зірка опублікувала відео у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами всім цікавим.

"Чуєш. 16.06.23", - написав екс-чоловік Наді Дорофєєвій Володимир Дантес.

Дмитро Монатик прокоментував публікацію колеги: "Налаштував вуха. Ждун увімкнений", - написав зірка.

Фанати поставили понад 16 тисяч лайків і написали коментарі екс-чоловіку Наді Дорофєєвій Володимиру Дантесу:

"Вова, видавай частіше свою творчість. Не губися",

"Чому перший же чувак, так схожий на Кацуріна",

"Це Кацурін із синім обличчям?",

"У мені здалося що Влад Яма синій",

"Рожевим Надя намазана, синім Мишко? Чуєш? У чому прикол?",

"Без жартів. Взагалі очікуємо потужний трек",

"Так, судячи з усього буде щось прикольне)",

"Що так швидко змонтовано відеоряд?! Один кадр точно зацікавив".

Варто зазначити, що екс-чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес - відомий український співак. Зірка розлучився з дружиною після 10 років відносин, після чого Дорофєєва пішла до друга сім'ї - ресторатора Михайла Кацуріна. Але Дантес не залишився один, адже почав стосунки з колишньою дружиною найкращого друга – Дашею Кацуріною.

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