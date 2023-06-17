Надя Дорофєєва вирішила підігріти інтерес до майбутнього релізу, поділившись фрагментом нової пісні. Зірка опублікувала відео з музикою у своєму Інстаграмі, де ділиться з фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами.
"Поширюються чутки, що днями Дорофєєва нарешті випустить нову пісню", - написала Надя Дорофєєва.
Фанати поставили десятки тисяч лайків та написали коментарі:
"Ура, а то я вже втомився щоразу слухати цей шматочок пісні, хочеться почути повністю",
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"Сподіваюся, ці чутки все ж таки підтвердяться, тому що ми вже втомилися від сумних пісень!",
"Весілля відіграли тепер можна і трек випускати",
"Нарешті якісь нормальні чутки, а то весь час тільки про весілля і говорили",
"У мене таке вперше, я знаю пісню, але вона ще не вийшла",
"Після виходу "Чуєш", здається, що Кацуріна принизили двічі".
Варто зазначити, Надя Дорофєєва – відома українська співачка, яка торік розлучилася з Володимиром Дантесом. Після цього співачка пішла до друга сім'ї - Михайла Кацуріна, а Володимир Дантес почав стосунки з колишньою дружиною кращого друга. А напередодні колишній чоловік Наді Дорофєєвої випустив жартівливу пісню "Чуєш".
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Також Politeka повідомляла, що екс-чоловік Дорофєєвої Дантес розповів про свою поїздку на Херсонщину.