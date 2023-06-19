Популярна українська співачка Настя Каменських, яка нещодавно завершила гастрольний тур українськими містами, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу Настя Каменських поділилася в мережі фото зі зйомок відвертого інтерв'ю у Маші Єфросініної, яке наробило багато галасу, і ніби справдилося за цю розмову.

Як відомо, напередодні вийшло перше велике інтерв'ю Насті Каменських із початку великої війни. у ньому зірка гранично відверто розповіла публіці про свою депресію, прийом антидепресантів та повернення до себе. Треба сказати, що це інтерв'ю наробило багато галасу, і багато українців не повірили у щирість того, що казала Настя Каменських.

У новому посту зірка зробила коротку заяву, яку деякі користувачі сприйняли як виправдання за це інтерв'ю. "Це я і це мої почуття. Я була чесна у кожному своєму слові. Дякую @mashaefrosinina", - написала Настя Каменських.

І знову викликала шквал обговорень, проте, на відміну від ютуба, тут артистку у коментарях підтримали:

"Дякую тобі, дуже тебе любимо".

"Дякую тобі за таке відверте інтерв'ю і за те, що поділилася тим, що довелося тобі пройти".

"Дякую за це глибоке, і неймовірно відверте інтерв'ю. Любимо".

"Обіймаю дуже міцно. Дуже добре після твого інтерв'ю, дуже тепло. Слова про кохання особливо, в серце прямо".

"Я дивилася, іноді навіть дихати забувала, дуже відверто і в саме серце".

Останні новини України:

Нагадаємо, "Від красуні до батона": Нікітюк у незвичайному образі наочно показала, за що любить свою роботу.

Як повідомляла Politeka, "Ви нам зараз не потрібні": лідер "Тартак" Положинський розповів, як його "відшили" у військкоматі.

Також Politeka писала, що "Видно Потап заплатив": Каменських пішла до Єфросиніної розповісти про тяжке життя і довела українок.