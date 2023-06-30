Співак Олег Вінник розповів, чи образився він на Олю Полякову, яка розповіла про його діагноз. Зірка про це розповіла в інтерв'ю на каналі "КПР".
"Я з нею зідзвонювався на початку війни і розповідав про це. І вона чітко розуміє, що це і Слава богу, що вона не говорить - що це. Тому що це не потрібно. Це є колегіальність і це є розуміння. І Слава богу, що вона ще залишається тією людиною, яка є гідною, яка знає, що говорити. Я присутній тут, ти сама знаєш, навіть якщо мого телефону нема, кожен може до мене достукатися", - розповів Олег Вінник.
Зірка зізнався, що не так багато людей з ним зідзвонювалися за цей час. Тільки заслання кидали на свої роботи в особисті повідомлення.
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"Угу. Дуже. З Олею ми телефонували, з Тіною я теж телефонував. Ніхто мені не дзвонив, часом кидали ці посилання на якісь відеокліпи. Я подивився, подумав, а що я повинен відповісти? Ну я пишу, молодець, дякую" , – повідомив Олег Винник.
Артист також розповів, що з ним зв'язувався Слава Дьомін десь півроку тому. Він пропонував зробити інтерв'ю, але зірка відмовився, тому що на той момент у нього не дозволяло зробити це здоров'я.
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