Олег Вінник розповів, чи образився на Олю Полякову за те, що вона розповіла про його діагноз.

Співак Олег Вінник розповів, чи образився він на Олю Полякову, яка розповіла про його діагноз. Зірка про це розповіла в інтерв'ю на каналі "КПР".

"Я з нею зідзвонювався на початку війни і розповідав про це. І вона чітко розуміє, що це і Слава богу, що вона не говорить - що це. Тому що це не потрібно. Це є колегіальність і це є розуміння. І Слава богу, що вона ще залишається тією людиною, яка є гідною, яка знає, що говорити. Я присутній тут, ти сама знаєш, навіть якщо мого телефону нема, кожен може до мене достукатися", - розповів Олег Вінник.

Зірка зізнався, що не так багато людей з ним зідзвонювалися за цей час. Тільки заслання кидали на свої роботи в особисті повідомлення.

"Угу. Дуже. З Олею ми телефонували, з Тіною я теж телефонував. Ніхто мені не дзвонив, часом кидали ці посилання на якісь відеокліпи. Я подивився, подумав, а що я повинен відповісти? Ну я пишу, молодець, дякую" , – повідомив Олег Винник.

Артист також розповів, що з ним зв'язувався Слава Дьомін десь півроку тому. Він пропонував зробити інтерв'ю, але зірка відмовився, тому що на той момент у нього не дозволяло зробити це здоров'я.

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