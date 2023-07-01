Співачка Настя Каменських поділилася своїми думками та новим фото. Зірка опублікувала кадр у своєму Інстаграмі, де ділиться не лише творчістю, а й особистими кадрами.

"Влітку так просто бути на одній хвилі з природою. Це як окреме маленьке життя, а зараз ми вже знаємо, що його не варто відкладати на завтра", - написала Настя Каменских возле фото.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі Насті Каменських під її публікацією в Інстаграм:

"А коли до війни працювали на Москві і підтримували Росію, то добре",

"Я не був у тебе на концертах! але розумію твій стан. Минуле сьогодення а майбутнє розмите! Відповідь будь по собі таким як сама з собою і очі відкриються в майбутнє",

"Іноді людина йде з нормального життя заради природи і йде жити в дикий безлюдний ліс, але я сподіваюся ти залишишся в реальному світі, а не лісовою красунею Настей",

"Настя, то неймовірно. Ти дуже надихаюча жінка. Я була у тебе на концерті в Чернігові, може пам'ятаєш «дівчинка Софія, яка подарувала тобі троянди» (у рожевому светрі та білих карго). Знаю, ти не даватимеш відповіді на цей коментар , але впевнена, що прочитаєш".

Нагадаємо, Каменських звернулася до українців, нарвавшись на критику

А ще Politeka повідомляла, що Каменських після скандального інтерв'ю та глузувань з'явилася в несподіваному образі.

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