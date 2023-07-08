Американський закон про ленд-ліз для України, який закінчується 30 вересня 2023 року (з правом продовження), досі не введену у дію.

Ситуацію прокоментувала народний депутат України Олександра Устінова в ефірі Радіо НВ.

"Я з першого дня, коли цей закон був проголосовано, відразу казала, що це - політичний "развод" нас. Цей закон подавали республіканці до початку війни в грудні місяці 2021 року. Все, що він ма зробити - це підштовхнути адміністрацію Байдена дати нам більше зброї для війни. Всі розуміли, що війна буде і Україну треба максимально забезпечити.

Цей закон просто спрощує процедури надання адміністрацією президента США нам зброї. Він нічого не говорить про ленд-ліз. Для того, щоб запрацював ленд-ліз, потрібно розвивати внутрішнє виробництво і виділяти на це окремі гроші.

Коли ми почали їх тиснути десь в квітні минулого року, що "давайте нам ленд-ліз як було у Другій світовій війні", то вони бігом підняли цей законопроект, де було там слово "ленд-ліз" і його проголосували і республіканці і демократи. Тому що закон "республіканський", а демократам треба було дуже показати, що вони готові.

Тоді ніхто не знав, як піде війна далі. Оцей зсув розуміння, що України-таки може виграти і скоріш за все виграє, стався після нашого контрнаступу в Херсоні і Харкові", - каже Олександра Устінова.

Джерело: Радіо НВ

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