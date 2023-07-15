Шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво вже близько 14 років живе та працює в Україні. Він встиг справді проникнутися любов'ю до нашої країни та став справжнім її патріотом.

Суддя "Мастер Шеф" під час повномасштабної війни вирішив залишитися в Україні. Він кожного разу публічно реагує на злочини росіян та гострі суспільні проблеми, а також активно допомагає українським захисникам.

Цього разу на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" похвалився нагородою від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, показавши кадри з церемонії вручення.

"О Боже, трясуться руки. Отримав нагороду «За сприяння війську» від Валерія Залужного. Це велика честь.. величезна. Це все завдяки вам….. Це все ваші цілодобові донати, великі та маленькі, але такі важливі. Ваші репости та заклики. Ваша підтримка, кожне слово, що є в мене в діректі, не на все я можу відповісти… Але прямо зараз відповім за 1 раз — ДЯКУЮ. У вас велике серце…., бо ви українці", — пише "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

Сам Валерій Залужний не був присутнім на врученні нагороди зірці "Мастер Шеф" Ектору Хіменесу-Браво, але все одно подія була дуже емоційною.

"Мене розпирають емоції, просто немає слів, яка це честь", — додав "Мастер Шеф" Ектор Хіменес-Браво.

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Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Мастер Шеф" покаявся перед українськими захисниками.

Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.