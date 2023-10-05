Згідно з останніми даними Генштаба ЗСУ, противник намагався повернути позиції в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області, пише Politeka.net.

«Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах», - йдеться у новому зведенні Генштаба.

Про жорстокі бої розповідають і бійці ЗСУ. Так, український захисник, який веде телеграм-канал «Бахмутський демон» повідомив, що ніч була максимально важкою.

За його словами, «звідкись взялося» дуже багато російських загарбників.

«Частина з яких билися до кінця, а частина тікала після першої ж міни. В підсумку, за залізницю нас не відкинули, всі атаки відбили, далі будемо рухатися потрошку», - повідомив «демон» про наслідки боїв.

У свою чергу захисник «Бахмутський Балу» вночі повідомляв, що вдалося вибити росіян з позицій за залізницею.

«Закріпилися вже! Нам ще трішки щоб перейти залізницю, сподіваюсь за пару днів будемо вже з хлопцями. У хлопців в районі Літачка також є новини, але ще працюють хлопці ( поки не буду нічого казати ). По Курдюмівці запеклі бої, звозять м'ясо тепер туди - як це робили з Кліщами, побратими ще встигають контратакувати - позиції також ходять з рук в руки», - розповів український захисник.

За його словами, у районы Берхівці окупанти також атакували наші позиції вночі - побратими відбилися, позиції залишаються за ЗСУ.

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