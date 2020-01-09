Андрій Сергійович Антоненко — відомий музикант, якому висунули звинувачення у вбивстві журналіста Павла Шеремета.

Біографія

Антоненко Андрій Сергійович народився 2 жовтня 1971 року в Києві.

Освіта

За освітою Андрій є музикантом. Навчався в музичній школі по класу цимбал. Має диплом диригента самодіяльного хору. Викладав гру на гітарі.

Сім'я

Про особисте життя музиканта відомо небагато. Він тричі був одружений. Третя дружина, яку звуть Світлана, народила йому двох дітей. Син Вітя з'явився на світ сім років тому, а дочка Варіка (Варвара) три роки тому.

Кар'єра

Ще в радянський час Антоненко став засновником групи під назвою “Лепрозорій”, яка грала в стилі death metal. Крім того, Андрій в різний час був учасником груп DAZ Machine і ADEM.

З останньою він у 1991 році переміг на фестивалі в Москві, після чого отримав пропозицію записати диск за океаном. Але після серпневих подій 1991 року та проголошення Україною незалежності, Антоненко вирішив залишитися на батьківщині.

У 2003 році Андрій став засновником групи Riffmaster. У цьому проекті Антоненко став вокалістом, автором музики і текстів. Також він грав на гітарі. Назва групи скоро стала і псевдонімом музиканта. Крім Андрія учасниками групи стали Віктор Лук'янов (гітара) і Олексій Курбаков (бас).

Через чотири роки після заснування Риффмастер випустив свій перший альбом (“Beautiful Day”). Другий музичний збірник (“Котлета по-київськи”) побачив світ у 2015 році. За шістнадцять років існування група випустила вісім кліпів. В кінці 2013 року Антоненко приєднався до учасників Майдану.

У 2014 році Риффмастер і Сашко Положинський (гурт “Тартак”) записали спільну роботу під назвою “Земля” про бойові дії на Донбасі. З того ж часу музикант і його група почали виступати на передовій для бійців-атошников.

В 2017 році група випустила кліп на найвідомішу свою композицію - “Тихо прийшов, тихо пішов”, яка стала неофіційним гімном українських спецназівців і всіх бійців АТО/ОСС. У тому ж році Андрій приєднався до ВСУ і став військовослужбовцем Сил спеціальних операцій, отримавши звання сержанта.

Компромат

12 грудня 2019 року на сторінці Андрія Антоненко з'явився пост у Facebook про те, що йому пред'являють звинувачення у вбивстві Павла Шеремета, а в його дворі проходить обшук.

Незабаром стало відомо, що музикант заарештований за підозрою в підготовці вбивства відомого українського журналіста.

Павло Шеремет загинув в результаті вибуху автомобіля 20 липня 2016 року. За версією слідства, вбивство було здійснене ним разом з військовими медиками Яною Дугар і Юлією Кузьменко. Крім того, затримано добровольців Владислава та Інну Грищенко.

Слідство знайшло зв'язок між вбивством Шеремета та двома іншими резонансними справами: підривом ЛЕП на кордоні з Кримом в 2015 році і замахом на підприємця в Івано-Франківській області.

“Було встановлено, що підрив опори здійснив Андрій Антоненко. При цьому при замаху на підприємця і вбивстві Шеремета використовувалося аналогічне вибуховий пристрій”.

Згідно з офіційним текстом повідомлення про підозру, Андрій Антоненко, “захопившись ультранаціоналістичними ідеями, культивуючи величність арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної належності, прагнучи зробити свої погляди об'єктом уваги громадськості, здійснюючи свої дії, щоб привернути увагу громадськості до певних політичних переконань ... вирішив створити організовану групу, щоб в її складі вчинити вбивство журналіста і радіоведучого Шеремета”.

В день затримання Антоненко відбувся брифінг Міністерства внутрішніх справ, на якому виступив серед інших, Президент України Володимир Зеленський. Глава держави зробив акцент на замовника. За словами гаранта, на питання про те, хто це обов'язково знайдеться відповідь. В ході брифінгу Президент також додав, що йому не хочеться, щоб ця справа стала “серіалом”.

На судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу музикант відкинув звинувачення в тому, що він організував вбивство журналіста. Андрій заявив, що не має ніякого відношення до цієї справи. Також Антоненко повідомив, що у разі визнання ним провини, це означатиме, що проти нього застосували “силовий тиск чи тортури”.

З приводу своїх ультраправих переконань музикант сказав, що у нього їх не може бути тому що “я народився в єврейському районі, я наполовину єврей, у мене дід польський єврей”.

14 грудня Печерський суд призначив Антоненко утримання під вартою на два місяці без можливості внесення застави. 17 грудня слідчий намагався почати допит Антоненко, але він відмовився давати свідчення, назвавши слідство у справі упередженим.

Ряд активістів, волонтерів та добровольців закликали всіх підтримувати Антоненко, Дугар і Кузьменко. Заява МВС вони сприйняли як цілеспрямовану дискредитацію добровольців і волонтерів.

17 грудня 2019 року в Харкові біля обласного управління Нацполиции пройшов концерт в підтримку Антоненко під назвою “Справа шита білими нитками”.

20 грудня вже сам Антоненко подав в суд на деякі засоби масової інформації, а також чиновників: глав МВС, поліції, Генпрокуратури і навіть Президента України, вимагаючи захисту честі та гідності. Андрій звинуватив їх у тому, що на брифінгу щодо його затримання, ті виявили зневагу до презумпції невинуватості, звинувативши Антоненко в співучасті у вбивстві Шеремета без рішення суду.

Після того, як Антоненко був залишений на два місяці під арештом, його захист звернулася в Апеляційний суд. Адвокат Святослав Жерновников просив змінити запобіжний захід на нічний домашній арешт, посилаючись на недостатність доказів його причетності до вбивства Шеремета і на те, що він має двох неповнолітніх дітей.

Однак 23 грудня Апеляційний суд залишив рішення Печерського суду без змін.

Посилання

Facebook

Відео