Лідер політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко попередив киян про тих, хто може зайняти місця в Київській міськраді

Він розповів про скандальних кандидатів і дерибан землі в ефірі Politeka-Online (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

25 жовтня в Києві, як і по всій Україні, пройдуть вибори до місцевих рад. Як вважає Микола Томенко, політичні сили використовують махінації, щоб прорватися до влади.

"Я так розумію, що дуже багато партій, прикриваючись карантинними речами, просто будуть вибудовувати схеми і тотально скуповувати виборців. Явка буде невеликою, нікого не будуть нікуди пускати-карантин же, ні спостерігачів, ні кого-небудь іншого... Зараз новий тренд-діти забудовників. Я подивився, що активно дружини і діти забудовників активно рушили по списках", - заявив лідер "Рідної країни".

Микола Томенко також розповів, на які виверти пішла "Європейська солідарність" на чолі з колишнім президентом.

"У Порошенка ситуація така: фактично він взяв відповідальність за корупційний Київ. Як хитро зробили, як би "на лоха" - перша п'ятірка або десятка в цілому з тих людей, які не були в Київраді або непричетні до забудови, а правильний список-в 13 виборчих округах. Там всі депутати Київради, які по третьому разу заходять, причетні до голосувань за скандальні речі, вони були при владі всі роки. Як можна вірити команді Порошенка, яка каже, що будуватиме Європейський Київ, якщо вона побудувала корупційний Київ", - обурився він.

Нагадаємо, Томенко розповів, що не так з відставкою Гончарука: "правове непорозуміння..."

Як повідомляла Politeka, Томенко зробив термінове звернення: "в українців хочуть відібрати 122 мільйони..."

Також Politeka писала, що Микола Томенко вивів на чисту воду уряд: "або маніпуляція, або..."