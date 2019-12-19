Україна і РФ можуть провести великий обмін полоненими, незважаючи на те, що сторони в ТКГ не змогли домовитися про остаточні списки

Про це йдеться в матеріалі ВВС Україна.

Відомо, що Київ і Москва, незважаючи на існуючі розбіжності з остаточним списками полонених, розраховують провести обмін до Нового року.

За словами глави держави Володимира Зеленського, в рамках першого етапу Україна хоче повернути додому 72 людини. Під час наступного Київ розраховує на повернення кримських татар, який незаконно утримують в окупованому Криму.

Видання, підконтрольні бойовикам Донбасу, стверджували, що Київ і Москва нібито досягли домовленості про обмін полоненими за формулою "53 на 88".

Як стверджують в СБУ, на непідконтрольних Україні територіях в полоні сьогодні перебувають 227 громадян, ще 258 вважаються зниклими без вісті.

Серед військових, яких бойовики тримають в полоні і які можуть повернутися додому, можна відзначити танкіста Богдана Пантюшенка. Окупанти взяли його в полон ще взимку 2015 року під Донецьком і засудили на 15 років.

Більше чотирьох років в полоні перебувають бійці 3-го полку спецназу Олександр Кориньков і Сергій Глондар, яких взяли в полон під Дебальцеве в 2015 році.

Крім цього, в полоні перебувають бійці 8-го полку спецназу Сергій Іванчук і Іван Дєєв, який бойовики звинувачують в "терористичній діяльності".

Також до 30 років ув'язнення окупаційна влада засудила військовослужбовця 30-ї бригади ЗСУ Володимира Воскобойника. В полоні у бойовиків знаходяться і представники медіа: з 2017 року - блогер Олег Галазюк, і журналіст Станіслав Асєєв, якого засудили до 15 років ув'язнення за "шпигунство".

По шпигунству також засуджені медсестра з Горлівки Марина Чуйкова і Олександр Тимофєєв.

Що стосується кількості полонених, яких Україна може повернути Росії, то раніше ця цифра була засекречена. Зовсім недавно стало відомо, що Київ може передати Москві не менше 1100 осіб, причетних до військової агресії РФ.

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