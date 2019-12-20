Затятий прихильник «руського миру» та ідеолог «ДНР» відзначився божевільним заявою, що Росія не настає, а оборонятися

Таку заяву на своїй сторінці у Фейсбуці зробив російський політолог Роман Манекін, який живе в окупованому Донецьку, пише Politeka.net

У своїй публікації Манекін зазначив, що армія Росії тільки «обороняється», причому робить вона це не лише на українській території, але також і в Грузії, Азербайджані, Молдові та інших країнах, де місцеві жителі «розуміють російську мову».

«Донбас, Придністров'я, Абхазія, Південна Осетія і навіть Карабах - на якій з цих територій не розуміють російську мову? Росія, таким чином, не настає, вона обороняється. І обороняється вкрай неефективно», - написав любитель «ДНР».

У той же час політолог пише, що «протягом шести років Росія ніяк не може впоратися з «локальним конфліктом», а це може означати тільки одне – «усвідомлену стратегію», а також придуману кимось «гру в довгу».

На думку Манекина, таким чином не тільки знижується ефективність російського держави, але також підривається і його безпеку.

Раніше ми писали, Володимир Путін не збирається відмовлятися від стратегії по знищенню України. Про це заявив наближений до Кремля політтехнолог Олексій Чеснаков.

За його словами, Володимир Путін намагається добитися для окупованого Донбасу «цього особливого статусу» і бажано, щоб він був закріплений в Конституції України.

Наближений до Кремля експерт стверджує, що чинний президент України є більш зручним для РФ, оскільки він бажає завершити війну на Сході України. Однак, як розповідає Чеснаков, Володимиру Путіну цього мало.

За словами політтехнолога, Володимир Путін може готувати нове вторгнення виходячи зі слів про те, що підтримку своїх душогубів живою силою і озброєнням він не припинить.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, в свою чергу, заявив, що Володимир Путін розмістив на кордоні з Україною одразу два ешелону військової техніки.

Нагадаємо, у Росії розповіли про раптове рішення Путіна: «Йде у відставку «великим лідером».

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