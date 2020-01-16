Депутати з фракції “Слуга народу” за час спільної роботи вже придумали один одному прізвиська, якими маркують один одного в листуванні, пише Страна

Так, безліч прізвиськ отримав голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія. “Слугою Сороса” нардеп став через регулярної підтримки законопроектів, лобійованих експертами Міжнародного валютного фонду. “Дядякувальщиком" недруги прозвали його після поразки Порошенка на виборах, коли поставив плашку в соцмережах "дякую".

Однак найбільш популярне прізвисько Арахамии - “Брауні”. Його так назвали через сторінку в Фейсбуці, де він підписаний як David Braun. Кличка “Арахіс” з'явилася з-за співзвучності з прізвищем лідера фракції.

"Ніхто" і "істеричка" називають"Слугу народа" Микиту Потураєва. Незабаром після парламентських виборів під час навчання в Трускавці депутат перед однопартійцями заявив, що всі вони - "політичні ніхто". Так до нього прізвисько “ніхто” і приліпилася.

Друге прізвисько Потураєв отримав після незабутнього виступу під час розгляду законопроекту про землю - "істеричка". Під час виступу депутат емоційно кричав і мало не рвав на собі сорочку.

Прізвисько "Матрьошка" депутат "Слуги народу" Євгену Шевченко отримав після того, як включився по Skype під час ефіру телеканалу "Росія1". Витівка ледь не коштувала нардепу членства у фракції.

Депутат Гео Лерос у фракції також відомий як "Део Ланос”. Друге прізвисько - “евтаназія” - приліпилася до нардепу за підтримку легалізації евтаназії.

Скандальний нардеп Богдана Яременка також не залишився без уваги. Прізвисько “Сова” вона отримала через схожість у зовнішності, а “анал табу” після скандальної листування з повією.

Нардепа з Одеси Артема Дмитрука колеги прозвали “Гантеля” з-за захоплення пауерліфтингом.

А от “Слуга” Сергій Литвиненко також відомий серед колег як “Спирт” з-за того, що раніше був директором Зирненского спиртового заводу. Згодом журналісти також ловили депутата на любові до спиртного.

Депутат Олена Криворучкина отримала прізвисько “Зелена кнопочка” після любовної листування з чоловіком, на якій його зловили журналісти.

За спортивну зовнішність нардеп Максим Бужанський отримав прізвисько “Рама”.

А ось відома блогер та нардеп Ліза Богуцька стала “Моно Лізою” на честь легендарної картини Леонардо да Вінчі.

Нагадаємо, Беленюк приголомшив зізнанням про катастрофу літака МАУ в Ірані: "На цьому рейсі я...".

Як повідомляла Politeka, голодні слуги народу видали подробиці скандального корпоративу.

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