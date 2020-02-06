У Верховній Раді через бійку не виключають, що голосування затягнеться до ранку

Сьогодні, шостого лютого, у Верховній Раді проводиться засідання, на якому запланували розглянути закон про ринок землі, пише Рoliteka.net.

Депутати від фракції ОПЗЖ і "Батьківщини" намагалися заблокувати трибуну і президію, в результаті чого стався конфлікт з нардепами від "Слуги народу". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

Юлія Тимошенко, лідер "Батьківщини", зайняла місце спікера Дмитра Разумкова, таким чином вирішивши зірвати засідання.

Все ж засідання продовжилося, його веде перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук.

Примітно, що Разумков не оголошував початок розгляду закону про відкриття ринку землі.

Зараз розглядають питання про постанову про скасування закону про середню освіту, який Рада прийняла 16 січня у другому читанні.

Зазначимо, поки у Верховній Раді планують розглянути законопроект про ринок землі. Прихильники і противники зняття мораторію збираються під стінами парламенту та Офісу президента.

Ситуація на вулиці поки спокійна, на місці працюють правоохоронці.

Під будівлею зібралися тисячі людей.

Нагадаємо, перше блокування трибуни дев'ятого созиву відбулося у вересні минулого року. Це сталося під час виступу депутата від партії «Європейська солідарність» Ірини Геращенко.

Причиною сварки став законопроект «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури».

За словами Геращенко проект носив «абсурдну назву і такий же зміст».

Раніше ми писали, що у Раді провалили зміни до Конституції щодо розширення повноважень президента.

Стало відомо, що «за» відповідні зміни у Конституції проголосували лише 214 депутатів, що не є більшістю голосів, точніше, необхідним мінімум для ухвалення змін.

Таким чином Зеленський не може назначати на посади та звільняти директорів НАБУ та ДБР, а також утворювати незалежні регуляторні органи і призначати на посади та звільняти їх членів.

Нагадаємо, бунт під Радою тільки початок, Київ чекає справжня струс: "як тільки Зеленський поїде...".

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