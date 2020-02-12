Андрій Єрмак при падінні, може потягнути за собою Володимира Зеленського

За його словами, відставка Андрія Богдана накльовувалася давно.

"Вони з Володимиром Зеленським вже добряче втомилися один від одного. Знову ж Богдан — дуже імпульсивний характер і може ненароком перейти рамки допустимого в спілкуванні з президентом", - вважає експерт.

Він зазначив, що Андрій Єрмак ставши главою ВП перестав бути "закулісним кардиналом" і стане новим "відповідального за країну".

"Я, схоже, переоцінив розумові здібності Єрмака. Тому що він не просто потихеньку тягне апаратну ковдру на себе, він ініціативно готовий брати відповідальність за невирішувані питання. Наприклад, за регулювання українського інформпростору користь влади, чого не вдавалося ніколи і нікому. А також за призначення своїх людей на кожну хлібну посаду в Україні", - стверджує експерт.

Водночас він вважає, що такі дії новоспеченого глави Офісу президента Україна тягнуть за собою наслідки.

"Занадто стрімкий зліт неминуче тягне за собою катастрофічне падіння. Тому що злетів досить швидко втрачає берега, проти нього взбунтуються всі і колективом його ховають — боляче і дорого", - нагадав експерт.

За його словами, Андрій Єрмак може тягнути за собою президента Зеленського або, як мінімум, попсує йому імідж.





Раніше, Андрій Пальчевський назвав звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента України серйозною подією для української політики

Він вважає, що Володимир Зеленський зняв Богдана з посади, щоб утриматися при владі.

«Зеленський зробив подібного роду «подарунок» у спробі завоювати любов України вдруге. У нього НЕ вийде, це вже абсолютно ясно. Але таким рухом він може хоча б утриматися у влади», - вважає Пальчевський.

Нагадаємо, відставка Андрія Богдана, у Зеленського розставили всі крапки: "Ніколи не міг подумати...".

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