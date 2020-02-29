Верховна Рада на позачерговому засіданні буде вирішувати кадрові перестановки в Кабінеті міністрів
Як передає Politeka.net, цю інформацію в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" підтвердив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
За його словами, уряд хочуть перетворити на справжній "штаб".
"Є ознаки того, що наближається економічна криза. Є загроза епідемії коронавіруса. Нам потрібно Кабмін перетворити в штаб. Ми хочемо посилити уряд і зробити його більш оперативним, більш досвідченим. А для цього потрібно прийняти кілька кадрових рішень (відставки і призначення)", – заявив він в кулуарах.
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Арахамія також зазначив, що не може назвати прізвища людей, які можуть зайняти топ-посаду в Кабміні. Але додав, що кандидатура Сергія Тігіпка точно не розглядається.
"Коли ви оголосите будь-яке прізвище - на людину ллється стільки бруду, що я просто не хочу навіть людину так підставляти під ризики", – наголосив голова фракції.
А на уточнююче питання журналістів про ймовірне повернення у велику політику Сергія Тігіпка, Давид Арахамія відповів наступне: "Ні, цього не буде".
Раніше ми розповідали про те, що Володимир Зеленський терміново скликає Верховної Ради. На сесії мають розглянути "кадрові питання". Скликана Рада згідно з розпорядженням голови парламенту від 28 лютого на вимогу президента України Володимира Зеленського. Розпочнеться засідання 4 березня в 16:00.
Повідомляється, що за непідтвердженою інформацією, будуть перестановки в Кабміні. Можливо, відправлять у відставку прем'єра Олексія Гончарука. Також можуть розглянути питання про звільнення голови НАБУ Артема Ситника.
У мережі з'явилася інформація про те, що глава держави Володимир Зеленський планує виступити перед народними депутатами з критичної промовою.
Нагадаємо, Ігор Лесев розкрив, чому Зеленський не звільняє профана Гончарука
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