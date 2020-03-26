Справа про вбивство, в якій фігурує ексглава МЗС України Леонід Кожара, отримала несподіваний поворот

Про це повідомляє на захист Кожари у Шевченківському районному суді Києва, передає "РБК-Україна".

Так, правозахисник стверджує, що 25 березня дружина чиновника Марина Козерод подала заяву, в якій зізналася в ненавмисному вбивстві. За словами жінки, трагедія сталася під час того, як Кожара і загиблий Сергій Старицький разом відпочивали й вживали спиртні напої.

В той же день ввечері Козерод заявила, що побачила в руці Старицького пістолет. При цьому сам ексглава МЗС в цей момент знаходився на другому поверсі будинку. Після цього жінка спробувала відібрати зброю у чоловіка.

Дружина Кожари розповіла, що під час проведення слідчого експерименту зможе розповісти про «механізм утворення поранення» у загиблого Старицького.

До цього ми писали, що ексглава МЗС України Леонід Кожара затриманий за підозрою в умисному вбивстві. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. Відзначається, що затриманого доставили в суд.

Як відомо, підприємець Сергій Старицький був знайдений з вогнепальним пораненням в голову і пістолетом в руці 21 лютого в будинку Леоніда Кожари - ексглави МЗС часів президентства Віктора Януковича.

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