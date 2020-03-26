Глава Моз України Ілля Ємець зробив скандальну заяву в ефірі

Міністр спочатку закликав державу і бізнес виділити гроші на тести. Ємець вважає, що вони повинні бути масово у всіх українців. Про це пише Politeka з посиланням на интерьвю міністра на одному з телеканалів. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я б закликав не тільки державу, але і бізнес України, який свідомо повинен зробити так, щоб у нас експрес-тести і серологічні були масово у всіх українців", - сказав чиновник під час розмови з журналістом.

Еменец додав, що середня тривалість життя чоловіків 65 років. І фінансисти вважають, скільки на тих живих, яким більше 65, потрібно виділити, потрібно дати грошей. А міністр упевнений, що потрібно виділяти на живих людей, а не трупів, які, судячи з усього, є ті, хто старше 65. Цікаво, що самому міністру 64 роки.

Подивився епічне інтерв'ю міністра охорони здоров'я Ємця, яке він дав 112 каналу. Зараз пишуть, що міністр у ньому назвав трупами людей старше 65 років, але насправді досить складно зрозуміти, що сказав Ємець. Дослівно фраза звучить так: "Тривалість життя середня для чоловіків по-моєму у нас складає 65 років. Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розразховувати на тих людей, які ще у нас... Так? Я не лякаю і не жартую, які у нас ще живі, то я весь час кажу, ви пiдрахуйте... Так? Скільки нам треба виділити фінансів. Так? Але на ще живих людей, а не на трупих" Якщо чесно, я мало що зрозумів в цьому потоці свідомості. Але сподіваюся, борці з соросятами задоволені. Саме таких професіоналів вони хотіли у МОЗі. Gepostet von Денис Казанский am Donnerstag, 26. März 2020

"Середня тривалість для чоловіків становить 65 років. Тому я вам скажу відверто, що коли фінансисти, які нам повинні допомагати, починають розраховувати на тих людей, які ще у нас живі. То я кажу, ви підрахуйте, скільки нам потрібно виділити фінансів на живих людей, а не на трупів", - сказав міністр.

Активіст Олександр Леменов у соціальних мережах негативно відгукнувся про такому вислові:

"З подивом дізнався, що 64-річний міністр охорони здоров'я Ілля Ємець запропонував не витрачати гроші на 65+-літніх громадян, що хворіють.

зрештою, я зробив би один виняток. Додав його в список тих, кого не треба лікувати", - написав активіст.

В коментарях люди почали активно обговорювати висловлювання міністра:

"Виконують замовлення від Пенсійного фонду?", "А він і зовні чимось Брежнєва нагадує", "Піймав італійський хайп", " 5-ий рік свято впевнений, що єдиний референдум, який нам потрібен - це аутсорсинг законодавчої і судової влади, і повна комп'ютеризація виконавчої", "Цікаво, а до 64-х років він не знизив планку, бо як і йому самому стільки ж?)", "Краще б він взагалі рота не відкривав. Може, у нього руки золоті, але язик як помело, і не зрозуміло ,відповідно, що з мізками. Як відкриє рот, так чорні жаби летять, то помруть всі пенсіонери", то "навіщо на трупи виділяти фінанси". Нуууу, дурень! Він навіть думка не може сформулювати чітко, правильно, щоб не було ніяких різночитань, постійно потрапляє в скандали. Що від такого міністра можна очікувати?".

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