Російський публіцист і журналіст Віктор Шендерович впевнений, що "хамство путінської Росії" стало запорукою згуртування українців

Він зазначив, що нормальні люди змогли об'єднатися з-за агресії РФ.

"Стільки любові і тепла, скільки я отримую в останні роки від українців - це безпрецедентно... Сьогодні Росія зробила дуже багато для становлення української державності. Ви повинні подякувати Володимиру Володимировичу. Хамство путінської Росії об'єднало всіх нормальних людей", - упевнений публіцист.

Зазначимо, що письменник висловлював захоплення Майданом і обурювався анексією Криму, назвавши дії російської влади "рефлексом гієни". Порівнював Путіна з Гітлером не на користь першого (він не справжній "буйний", на відміну від фюрера).

Також він прямо звинувачує Путіна та російського міністра оборони Шойгу в загибелі малайзійського "Боїнга".

Раніше, відомий одеський письменник-сатирик Михайло Жванецький влучно висловився про росіян.

Коментуючи події в Україні, Жванецький заявив, що росіяни просто заздрять своїм сусідам українцям, тому що ті зважилися на зміни в країні, чого ніколи не зможуть зробити росіяни.

«Мені здається, що росіяни страшенно заздрять українцям. Тому що змогли, дозволили собі звалити зарвалися, охамевших, знахабнілих злодюг. Це не виключає того, що можуть прийти нові. Але вони точно будуть знати, що існує сила протидії, здатна дати їм відсіч», підмітив відомий одесит.

Нагадаємо, скандал зі Жванецьким набирає обертів: посипалися погрози.

Як повідомляла Politeka, відомому коміку Жванецьким пригрозили в Україні: «Повинен відмовитися».

Також Politeka писала, Жванецький з орденом Путіна звернувся до українців: «Я все життя пишу».





