В Офісі Президента готуються оголосити про продовження карантину в Україні

Про це з посиланням на джерела в ОП повідомив Телеграм-канал «Жінка з косою». Згідно з даними авторів каналу, зараз в Офісі розробляють кілька варіантів виходу з карантину, які передбачають пом'якшення карантинних обмежень по ходу подій.

При цьому в ОП вже прийняли рішення продовжити загальнонаціональний карантин до 11 травня. Про це повідомлять ближче до 24 квітня, коли буде добігати кінця термін нинішнього карантину. Але, як зазначають джерела, рішення вже прийнято.

Як пояснюють автори каналу, логіка влади проста. На 24 квітня в Україні прогнозують пік захворюваності, тому знімати карантин ніхто не буде.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль тиждень тому попереджав, що карантин не закінчиться в квітні і, найімовірніше, триватиме до травня. За словами Шмигаля, в травні за умови, що все буде добре, буде запущена економіка, але карантин скасований не буде.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов також раніше заявляв, що говорити про завершення карантину рано.

Тим часом Франція продовжила карантин до 11 травня. Президент Франції Еммануель Макрон зазначив, що епідемія сповільнюється, але строгого карантину доведеться дотримуватися до 11 травня. Макрон попередив, що для груп ризику карантин можуть продовжити на більш тривалий термін. До речі, в планах французької влади відкрити школи вже після 11 травня. А ось заклади громадського харчування та розважальні заклади будуть закриті.

Нагадаємо, що карантин посилюють у Києві: "на всіх в'їздах в місто...".

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