Главой управления Государственной налоговой службы (ГНС) во Львовской области может стать Ирина Столярик, которая сегодня занимает должность главы фискальной службы в Ивано-Франковске

Назначение Столярик якобы лоббирует партнер свояка экс-главы таможни Максима Нефедова — Василий Костюк, известный участием в конвертационных и других схемах, об этом пишет издание «Багнет».

По данным издания, Костюк решил начать поиск контролируемого начальника для Львовской ГНС после увольнения Нефьодова с поста главы таможни. Выбор пал на Ирину Столярик, которая согласно официальной биографии, работает в налоговых органах с 1990 года, до 2010 года трудилась в Тернопольской ГНИ, где с 2005 по 2010 была заместителем главы областной инспекции. В 2010 переехала в Ивано-Франковск, где занимала должность вначале заместителя начальника Контрольно-ревизионного управления (сегодня — Госаудитслужба), а с 2012 по апрель 2014 года — была главой объединенной государственной финансовой инспекции. С апреля 2014 года она фактически руководит налоговой в Ивано-Франковске (сначала в статусе и. о., а затем как полноценный начальник ГУ ГФС).

По данным СМИ, за время работы в Тернопольской области Столярик выстроила там довольно эффективную схему давления на бизнес по системе «ревизор-милиционер» вместе со своим сожителем и будущим мужем Дмитрием Банахом, который на тот момент работал замначальника налоговой милиции области. «Столярик как замначальника налоговой — куратор подразделения аудита — организовывала проверки, анализируя хозяйственную деятельность „вкусных“ предприятий, выявляя не самые честные оборудки, а Банах „загонял“ бизнесменов оперативными действиями. Очевидным результатом такой слаженной работы должен был стать „выкуп“ предпринимателем папки с компроматом на себя», — отмечает издание.

В 2010 году Столярик устроилась в соседнем Ивано-Франковске в КРУ на должность замначальника, а Банах стал работать в налоговой милиции начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом подакцизных товаров.

«Звездный час Столярик для возвращения в „родную стихию“ налоговых органов наступил после Революции достоинства, когда Государственную фискальную службу возглавил уроженец Тернопольщины и друг Столярик и Банаха через семью матери последнего — Игорь Белоус», — говорится в материале.

В Youtube сохранилась запись визита «Правого сектора» в кабинет Столярик, на котором видно, как сильно она переживает по поводу возможной «общественной люстрации».

Злопыхатели приписывали Столярик огромные масштабы откатной деятельности. При этом, по их словам, весь «черный нал» собирал Дмитрий Банах, в том числе и через специально созданные общественные организации. Кроме того, якобы реализовывались схемы откатов с возмещения НДС, вывоз спирта в обход налоговых постов на предприятиях ГП «Укрспирт». Кроме того, Столярик также значительно расширила штат управления проверок областной ГФС — с 18 в 2014 году до 60 уже в 2015.

Накануне издание ZN опубликовало данные, согласно которым во Львовском регионе, где работает Костюк, только за февраль 2020 года конвертационные центры «скрутили» около 450 млн грн. налога на добавленную стоимость. В годовом измерении речь идет минимум о 5,5 млрд. грн. — и это только НДС-схемы и те, которые реально видят контролирующие органы. «Стоит ли говорить, что львиную долю этих объемов покрывают как раз компании Костюка и что объемы злоупотреблений за последние 5 лет, когда он „укрепился“ в этом „бизнесе“ — составляют не менее $1 млрд. Сложно даже представить себе, о каких объемах штрафов и тюремных сроков шла бы речь в случае организации объективного расследования. Именно поэтому Костюку так необходим „свой“ человек во главе налоговой области, чтобы все проверки и расследования „похоронить“ заживо еще в зародке», — резюмирует издание.