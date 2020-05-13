Росія не відступає від планів захопити всю Україну

Поки при владі в РФ президент Володимир Путін, повернення Донбасу Україною – небезпечний крок

Таку думку висловив російський політолог Андрій Піонтковський, коментуючи те, що 30 квітня під час онлайн-конференції «Нормандської четвірки» протокол про створення консультативної ради ОРДЛО - Україна фактично був відправлений в архів, передає «Діалог.ua».

Він вважає таке рішення благом для української сторони. Раніше політолог неодноразово прямо говорив про те, що Кремль одержимий бажанням поставити своїх людей на всі впливові посади в українському уряді, щоб вони лобіювали проросійські інтереси.

Проте останні події демонструють, що всі плани команди Путіна методично терплять крах. Тому тепер там вирішили знищити Україну через «відновлення територіальної цілісності» . Кремлю не потрібен окупований Донбас, він хоче отримати всю країну.

«При живому Путіні, при його необмеженому ресурсі озброєних до зубів ввічливих «зелених чоловічків» і соціальних покидьків, мобілізованих з усіх автопомийок глибинної Росії, «повернення» Донбасу — контрольний постріл в голову України», – попередив Піонтковський.

За інформацією політолога, нещодавно США попередили Росію, що якщо вона буде втручатися у справи України і Білорусі, то отримає дуже жорстку відповідь.

«Цей захід дійсно налякав силовиків у Кремлі, проте Володимир Путін наказав не змінювати плани», – констатує експерт.

Раніше ми розповідали про те, що відомий астролог Влад Росс передбачив кардинальний перегляд Мінських угод, в результаті якого Росія може піти на «дуже великі поступки». За його словами, період з 10 по 21 травня сприятливий для радикальних змін.

Ми також писали про те, що окупанти звинуватили Україну в тому, що це вона шість років тому ввела танки в Донецьк, з чого і почалася війна. Правда, вони промовчали, що в цей період в місті вже щосили запалювали Моторолла, Гіркін, Безлер й іже з ними.

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