Депутат Петро Порошенко використовував молодіжний сленг

Як передає Politeka.net, політик дозволив собі дивні висловлювання виступаючи в Печерському судді. (щоб переглянути відео, досколльте сторінку до кінця)



Колишній президент України згадав слова екс-генерального прокурора Руслана Рябошапки про те, що справа проти нього є "трешом".

"Треш - це не є повагою до суду. Треш - це дослівне цитування прокурора Рябошапки", - зазначив політик.

За його словами, у нього немає ніяких побоювань з приводу заведеної на нього справи.

"Чому я на це спокійно реагую? Тому що, читаючи правову нісенітницю, викладену в цих паперах, я відчуваю те, що в Радянському Союзі називалося "почуттям глибокого задоволення", - заявив нардеп від "ЄС".

Раніше екс-президент України Петро Порошенко, прорвавшись в кабінет генерального прокурора Ірини Венедиктової, перейшов з української мови на російську.

Колишній глава держави вступив у перепалку з Венедиктової з приводу того, що офіс генпрокурора не є, на його думку, режимним об'єктом. Всю розмову екс-президент вів на підвищених тонах.

Генпрокурор Венедиктова намагалася пояснити, що їм доведеться почекати, оскільки у нього призначена зустріч з послом Швейцарії, але Порошенко запротестував:

«Немає! Ви нас вже маринуете 20 хвилин», — обурився Порошенко і вступив з Венедиктової в суперечку з приводу того, чи є офіс генпрокурора режимним об'єктом.



