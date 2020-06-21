Український політик Андрій Парубій зробив несподіваний випад у бік президента України Володимира Зеленського

Приводом для цього послужило судове засідання для обрання екс-президенту Петру Порошенку запобіжного заходу. Раніше Парубій закликав українців вийти на Майдан на користь "Європейської Солідарності", а тепер "погрожує" Зеленському "поїздкою в Ростов", пише "Главред".

Він назвав Зеленського "копією Януковича", який зараз намагається всіма можливими способами залякувати українців, але у нього це не виходить.

"А хто такий Зеленський? Перед виборами я сказав, що Зеленський ‒ це така маленька карикатурна копія Януковича. Тоді мені не вірили, казали: "Ні, це ж нове покоління, нові люди". Де він був, коли ми були на Майдані? Де він був, коли ми були в АТО? Це біда, що до влади в Україні допустили таке непорозуміння. І він сьогодні намагається бути страшним, залякати всіх нас, але він для нас залишається всього лише смішним коміком 95 кварталу", ‒ сказав він.

Більше того, Парубій закликав прихильників Порошенка вчиняти дії, які потрібні для того, щоб Зеленський повторив долю Януковича.

"Нас не зламав Янукович, нас не зламав Путін. І тим більше не злякає маленький Зеленський. Ми повинні наближати той день, коли Зеленського ми відправимо з цього поста президента слідом за Януковичем у Ростов. Впевнений, що цей день прийде вже скоро", - заявив Парубій.

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