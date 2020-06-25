Скандальне відео розмови глави партії "Слуга народу" Олександра Корнієнко та голови президентської фракції Давида Арахамии миттєво стало сенсацією, а фраза з діалогу "Баба робоча, як корабельна сосна" фактично вже стала крилатим виразом

Та ось тільки без наслідків таке "дика зарозумілість" не пройде – за словами головного військового прокурора України 2014 – 2019 рр., генерал-полковник юстиції запасу, кандидата юридичних наук Анатолія Матіоса, спливти вони можуть вже на осінніх місцевих виборах, пише Знай.

"Дика зарозумілість і міщанське селюцтво"

Як відомо, відразу після резонансного "вибуху" Олександр Корнієнко назвав відео, записане під час візиту в Миколаїв, змонтованим, і що опис "баби робочої" взагалі не ставилося до нардепа Ірини Аллахвердієвої. Своє бачення ситуації він виклав на офіційній сторінці у Фейсбуці.

"Розумію, що багатьох обурив поширена телеграм каналами наша розмова з Давидом Арахамією в Миколаєві. Тому змушений пояснити, а потім вибачитися. Запис булв змонтований, відповідно фрази вирвані з контексту. В монтаж потрапило прізвище шановного депутата, нашої колеги, яка ніякого відношення до обговорюваних питань не мала. Я розумію, що певні фривольні слова могли образити людей – зокрема, жінок. За що від свого імені та від імені Давида приношу щирі вибачення. Ми обговорювали товаришів і соратників по політиці, як товаришів і соратників по політиці", – написав Олександр Корнієнко.

Але, незважаючи на повідомлення глави партії "Слуга народу", суспільство продовжує обговорювати гучну запис – при чому, у багатьох таке "нахабне слівце" викликало відверту огиду і обурення.

"Дика зарозумілість і міщанське селюцтво Корнієнка і точно, м'яко кажучи, не дуже розумного Арахамії по відношенню до колеги Аллахвердієвої викликає одну реакцію – зробили вони, а соромно мені. Корнієнко віддувається за себе і Арахамію - вже "забув" власну брехню про монтаж розмови. Визнав справжність власної словесної огидності на пару зі своїм колегою по розуму. Сумно це", – зазначає головний військовий прокурор України 2014 – 2019 рр. Анатолій Матіос.

А наслідки такого "проколу" цілком можуть з'явитися вже за кілька місяців.

"Осінні місцеві вибори обіцяють бути веселими. Переконаний, що біля урни виборець згадає цей і ряд інших "проколів". Україну шкода – напевно, заслужила вона цих надутих корабелів too much. Як же вони нас, громадян України, між собою називають? Сподіваюся не бидлом і челяддю", – підкреслює Анатолій Матіос.