Український громадський діяч Андрій Пальчевський підкреслив, що українцям ще рано розслаблятися, так як наша країна далека від перемоги над китайським вірусом

Пальчевський підкреслив, що всі оптимістичні заяви влади, які припускають, що Моз от-от здобуде перемогу над захворюванням, помилкові. Про це він розповів в ефірі програми "Пульс" на телеканалі 112 Україна.

«Мені здається, у деяких керівників склалося таке враження, що ще трохи, і Моз отримає перемогу над вірусом. І президент Зеленський з такою дитячою упевненістю сказав про те, що ми "майстра спорту з боротьби... з коронавірусом". Так ось, що вони "майстра спорту з боротьби" в цьому я не сумніваюся, а от, з коронавірусом... глави держав не мають права розслаблятися, тому що кожен з них це рольова модель», - переконаний громадський діяч.

Він додав, що зараз в медичній сфері як ніколи процвітає корупція, а це лише віддаляє країну від закінчення епідемії.

«Ми повинні розуміти, медичний бюджет зараз - це найсолодший для корупціонерів шматок», _ підкреслив Пальчевський.

Він додав, що поки людство так і не винайшло вакцину від вірусу, однак у Німеччини заявляли, що вона може бути готова до вересня. Пальчевський нагадав, що навіть після випуску вакцини для подолання пандемії потрібно буде вакцинувати 70% світового населення.

«А ми посідаємо останнє місце в Європі, у нас протестований 1% населення... це взагалі нічого. І далі вони від балди пишуть цифри», - обурився експерт.

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