Через агресію щодо України Росія продовжує розплачуватися економічно

Європейський Союз ухвалив продовжити санкції проти РФ ще на півроку. Про це повідомляється на сайті ЄС. Новий термін до 31 січня 2021. Рішення було прийнято в результаті останньої оцінки стану виконання Мінських угод. Так як ці домовленості не реалізовані в повній мірі, протиросійські санкції тривають.

Нагадаємо, санкції обмежують доступ до первинних і вторинних ринків капіталу ЄС для деяких російських банків і компаній, а також забороняють форми фінансової допомоги та посередництва у відношенні російських фінансових інститутів.

Більш того, сильніше обмежений доступ Росії до деяких чутливих технологій, які можуть бути застосовані в енергетичному секторі, наприклад, при видобутку і розвідки нафти.

Раніше ми писали, в Росії стартувало голосування за поправки до Конституції, завдяки яким Володимир Путін може знову стати президентом.

Як стало відомо, у голосуванні беруть участь жителі окупованих територій. Мова йде про тих, хто отримав російський паспорт на Донбасі.

За інформацією журналістів, в ОРДЛО для бажаючих проголосувати організували спеціальне підвезення автобусами в Ростовську область на виборчі дільниці.

Голосування за поправки до Конституції проходять і в окупованому російськими військами Криму, але вже без підвозу людей.

Про цей підступний план Путіна повідомлялося раніше. Зокрема про те, що господар Кремля мав намір використовувати жителів захоплених територій, щоб поправки таки прийняли, і він знову зміг брати участь у виборах.

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