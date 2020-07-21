Верховна Рада підписала законопроект, який скоротить молодість українцям

Верховна Рада України прийняла за основу проект закону №3718, в якому йде мова про зниження офіційного віку молоді до 29 років. Таким чином, вік молоді в Україні буде наближений до Європи, передає Politeka.net

У проекті йдеться про те, що закони України сьогодні встановлюють дуже широкі вікові рамки, що призводить до розпорошення обмежених ресурсів на вирішення питань великої кількості груп молоді різного віку. Зменшення ж віку молоді дозволить цілеспрямовано використовувати ресурси для молодих людей в перехідний період - тобто, саме коли молоді люди більше за інших мають потребу в підтримці.

Підхід до поняття «молодь», на думку Ради, не збігається з підходом ООН, згідно з яким людей молодого віку можна вважати віком від 15 до 24 років. А ось в стратегії Європейського союзу вікові рамки встановлені на рівні 13-30 років.

Також, цей законопроект пропонує створити спеціальний Нацрада з питань молоді при Кабінеті міністрів України, який передбачає розширення мережі молодіжних центрів та впровадження молодіжних працівників на місцях для ефективної молодіжної роботи.

Також створюється Українська молодіжна фундація, який видаватиме гранти на підтримку ідей, ініціатив і проектів молоді, а також інституційні гранти.

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