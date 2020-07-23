В Україні змінили низку правил, які стосуються проведення виборів

Як передає Politeka.net, про це стало відомо з повідомлення прес-служби ЦВК. Зазначається, що 23 липня вступають в силу зміни до Виборчого кодексу, які нещодавно підписав президент.

Документ передбачає низку змін, які торкнуться місцевих виборів. Зміняться правила підрахунку голосів, правила заповнення виборчих документів, а також вступлять в силу обмеження для висунення на місцевих виборах.

Згідно із законом, у містах з населенням понад 10 тисяч осіб буде діяти партійна система виборів. А от в селах і селищах зможуть брати участь у виборах самовисуванці.

Документ посилює відповідальність за правопорушення та злочини, пов'язані з виборами. Крім цього, посилюється відповідальність за підробку документів. Також документом забороняється улюблена багатьма політиками практика по наданню населенню продуктових наборів, подарункових сертифікатів та інших подарунків і послуг.

Виборчий бюлетень, згідно з новими правилами, буде виглядати інакше. Тепер, крім номера і назви політичної сили, у бюлетені буде два порожніх квадрата, в яких можна буде проголосувати за партію, а також за конкретного кандидата, включеного в територіальний виборчий список.

Як відомо, місцеві вибори в Україні заплановано на 25 жовтня.

Нагадаємо, що Томенко розповів, у чому проблема нових виборчих правил: «В інтересах мільйонерів і поміщиків».

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